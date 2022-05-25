Китай окажет безвозмездную помощь на $37,5 млн социальным проектам в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 24 мая состоялась церемония подписания Соглашения о технико-экономическом сотрудничестве между правительствами Узбекистана и Китая, сообщило Министерство инвестиции и внешней торговли РУз.

Документ был подписан первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан А.Воитовым и послом Китая в Республике Узбекистан Цзян Янь.

Соглашение предусматривает предоставление правительством КНР безвозмездной финансовой помощи в размере 250 млн юаней (в эквиваленте – 37,5 млн долларов) для реализации совместных социально значимых проектов в Республике Узбекистан.

До настоящего времени в рамках технико-экономического сотрудничества между двумя странами были осуществлены проекты в таких направлениях, как здравоохранение, образование, сельское и водное хозяйство, культура, транспорт и других сферах.