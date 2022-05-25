Узбекистан и Казахстан будут взаимодействовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций

CentralAsia (UZ) - Постановлением президента Шавката Мирзиёева утверждено Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о сотрудничестве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Его подписание состоялось в декабре в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.

Документом предусмотрен комплекс мер и практических действий для более эффективного взаимодействия чрезвычайных ведомств в предупреждении стихийных бедствий, техногенных катастроф и смягчения их последствий. Акцент сделан на работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций трансграничного характера.

Соглашением предусматриваются организация и проведение мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений; регулярный обмен информацией о мониторинге и прогнозировании ЧС природного и техногенного характера; предотвращение и ликвидация стихийных бедствий; обмен информацией, периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео и фотоматериалами, а также технологиями в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Весной 2020 года при прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Узбекистане произошло подтопление населенных пунктов в Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана, свыше 30 тысяч жителей были эвакуированы. Вода затопила 845 домов в 5 сёлах района на границе с Узбекистаном, а также 7639 га посевных площадей с хлопком. Узбекистан направил спасателей и технику в Казахстан и частично оказал содействие в строительстве новых домов вместо разрушенных стихией.