Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил, что конфликт в Украине может навсегда изменить глобальный порядок

Генри Киссинджер

CentralAsia (CA) - Отвечая на вопрос об основных проблемах, стоящих сегодня перед миром, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал, как продолжающийся конфликт между Россией и Украиной может изменить мир, каким мы его знаем.

«Стороны должны быть привлечены к мирным переговорам в течение следующих двух месяцев. Украина должна была быть мостом между Европой и Россией, но теперь, когда отношения перестраиваются, мы можем войти в пространство, где разделительная линия перечеркнута и Россия полностью изолирована. Мы сталкиваемся сейчас с ситуацией, когда Россия может полностью отдалиться от Европы и искать постоянный союз в другом месте. Это может привести к дипломатическим дистанциям, подобным холодной войне, что отбросит нас на десятилетия назад. Мы должны стремиться к долгосрочному миру», - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Говоря о подъеме Китая, Киссинджер размышлял о своем опыте ведения переговоров с Пекином.

«Когда мы открывали дипломатические отношения с Китаем в 1970-х годах, мы делали это с ощущением, что начинаем постоянные отношения. Сегодня это локомотив со значительными экономическими и стратегическими интересами. То, как США и Китай будут развивать свои отношения в ближайшие годы, будет зависеть от терпения и дипломатии ее лидеров».

Генри Киссинджер отметил, что потенциально враждебный аспект американо-китайских отношений следует смягчить, а общие интересы следует отстаивать и отстаивать.

«США должны осознать, что стратегическая и техническая компетентность Китая выросла. Дипломатические переговоры должны быть деликатными, информированными и в одностороннем порядке стремиться к миру», - сказал бывший госсекретарь США.

«Мы столкнулись с реальностью, что современные технологии ставят страны в ситуации, в которых они никогда раньше не были. Ядерная энергетика и новые военные технологии без установленных критериев ограничений могут привести к катастрофе для человечества», — заключил Киссинджер.

Генри Киссинджер в 1969–1975 годах был советником президента по национальной безопасности США. С 1973 по 1977 год он занимал пост госсекретаря.