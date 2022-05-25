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В Монголии более 60% владельцев малого и среднего бизнеса составляют женщины

CentralAsia (MNG) -  24 мая под эгидой президента Монголии была организована консультативная встреча на тему «Бизнес и женщины».

Со вступительным словом на консультативном совещании выступил глава администрации президента Содбаатар Янгуг. Он подчеркнул, что президент Монголии уделяет внимание поддержке занятости и бизнеса женщин, а также увеличению доходов домохозяйств в рамках реформы «Социальное обеспечение труда».

Согласно предварительным результатам подсчета Национальным статистическим управлением количества предприятий, осуществляющих свою деятельность в Монголии в 2021 году, 38 процентов от общего числа предприятий в стране имеют женщин-директоров.

Что касается предприятий в секторе малых и средних предприятий, то женщины составляют более 60 процентов. Несмотря на это, уровень участия женщин в последние годы начал снижаться.

Таким образом, глава администрации выразил уверенность, что консультативная встреча поможет определить насущные проблемы, стоящие перед женщинами в расширении участия и поддержке их бизнеса, путем проведения активных дискуссий по созданию соответствующей политической и правовой среды.

Предложения, высказанные на встрече, планируется дополнительно обсудить на национальном форуме, который планируется организовать под эгидой президента Монголии этой осенью. В ходе консультационной встречи представители различных НПО, профессиональных объединений и международных организаций выступили с докладами о проводимой работе по обеспечению прав и интересов женщин-предпринимателей и их поддержке, а также обменялись мнениями о возможных путях сотрудничества и налаживания взаимосвязи между мер и мероприятий.

Более 100 участников, от женщин-предпринимателей, государственных и неправительственных организаций до профессиональных ассоциаций и международных организаций, приняли участие в консультативной встрече, организованной Канцелярией президента Монголии, Министерством труда и социальной защиты и Монгольской национальной торгово-промышленной палатой.

источник: администрация президента Монголии

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