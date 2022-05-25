Монголия вновь открыла воздушное пространство для Китай

CentralAsia (MNG) - Авиаперевозчики из Монголии вновь могут летать в КНР, сообщило монгольское инфо-агентство Ikon.mn.

На сегодняшнем (25 мая 2022 г.) заседании Кабмина обсуждалось открытие воздушной границы между Монголией и Китаем.

С 1 июня 2022 года Монголия откроет воздушную границу с Китаем. Рейсы в Гуанчжоу и Хух-Хото будут выполняться раз в неделю.

В связи с пандемией Монголия закрыла воздушную границу с этой страной 20 января 2020 года.

По сообщению Министерства иностранных дел, сегодня начались перевозки на пограничном пропускном пункте Шивээхурэн — Сэхэ на монголо-китайской границе.

В связи с первым случаем коронавируса в уезде Эзнээ, провинция Алшаа, Внутренняя Монголия, Китай, порт был закрыт 16 октября 2021 года по требованию китайской стороны.

Стороны договорились о создании зоны обмена контейнерами в приграничном районе погранперехода Шивээхурэн — Сэхэ, а функционирование границы начнется 25 мая на основании дипломатического соглашения о перевозке горнодобывающей продукции, особенно угля, между две страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения