Талибы призывают афганских телеведущих закрывать лица в прямом эфире

CentralAsia (CA) - В еще одной директиве против афганских женщин власти «Талибана» в Афганистане попросили телевещателей обеспечить, чтобы женщины-ведущие на местных станциях закрывали лица во время эфира, сообщил чиновник в четверг 19 мая, пишет Voanews.

Этот шаг был предпринят через несколько дней после того, как власти приказали женщинам закрывать лица в общественных местах, что является возвратом к политике прошлого жесткого правления «Талибана» и ужесточением ограничений, которые вызывают гнев в стране и за рубежом.

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил СМИ в четверг, что этот шаг является «религиозным приказом», которому должны подчиняться все женщины, включая журналистов. «Это помогает им с их скромностью и честью. Это помогает со скромностью их семьи. Это не то, что можно назвать угрозой», — сказал Муджахид.

«Вчера мы встретились с представителями СМИ они с радостью восприняли наш совет», — сказал Акиф Махахар, представитель министерства порока и добродетели талибов, добавив, что этот шаг будет хорошо воспринят афганцами.

Хотя он назвал этот шаг «советом», Махаяр добавил: «Последняя дата закрытия лица для телеведущих — 21 мая», имея в виду, когда должно начаться соблюдение нового требования. Он не ответил на вопрос о том, каковы будут последствия невыполнения совета.

В заявлении TOLOnews в четверг говорится, что талибы назвали приказ «окончательным вердиктом, который не подлежит обсуждению».

Мандат рассматривается как попытка стереть женщин-журналистов, говорят СМИ и активисты за права женщин. Женщины-журналисты и правозащитницы, которые разговаривали с изданием «Голос Америки», видят в приказе еще одно препятствие для своей работы. Многие видят в этом шаг назад и говорят, что будет сложнее общаться, если их лица будут закрыты.

«Мы очень обеспокоены новыми ограничениями», — сказала Лима Спесали, ведущая кабульской станции 1TV. «Становится все более очевидным, что талибы вводят дополнительные ограничения в отношении женщин-журналистов».

«В своих первых указах они рекомендовали (нам) носить хиджаб, а сегодня нам говорят, чтобы мы закрывали лицо. Позже, я думаю, они запретят женщинам (медиа) появляться на телевидении и прикажут им оставаться дома, — сказала Спесали. Она сказала, что приказы мешают женщинам работать журналистами.

Одна журналистка из Кабула, которая говорила на условиях анонимности, рассказала «Голосу Америки», что, приказывая женщинам закрывать лица в эфире, талибы хотят «стереть их из СМИ». Она назвала новое правило нарушением прав женщин и журналистов.

Парвиз Аминзада, представитель Афганской ассоциации независимых журналистов, сказала «Голосу Америки», что согласена с тем, что хиджаб следует соблюдать, «но не так, как сейчас».

«Мы считаем, что нам следует поговорить и провести обсуждение или диалог о том, как средства массовой информации в Афганистане должны соблюдать ношение хиджаба, чтобы мы могли прийти к выводу, приемлемому для всех сторон», — сказала Аминзаде.

Сомиа Вализада, член правления Центра афганских журналистов, базирующегося в Турции, говорит, что считает этот приказ «предупреждением для женщин-журналистов». «Помимо отрицательного психологического воздействия, женщины-журналисты не смогут донести свое сообщение до своей аудитории по телевидению, надевая никаб», - сказала она, имея в виду чадру, закрывающую лицо. Она призвала талибов пересмотреть порядок.

После захвата власти в августе 2021 года талибы ввели ограничения в отношении женщин, включая их права на образование, работу и поездки. Женщины теперь обязаны прикрываться с головы до пят, когда они находятся вне дома.

Хизер Барр из международной некоммерческой организации Human Rights Watch заявила Афганской службе «Голос Америки», что мандат на ношение масок направлен на «исключение женщин» из общественной жизни. «Это правило для женщин-журналистов невероятно вредно и является нарушением их прав, их права на самовыражение и является еще одним шагом к усилиям талибов по полному исключению женщин из общественной жизни Афганистана», — сказала она.

По словам групп по защите прав СМИ, приход к власти талибов сразу же сказался на женщинах-журналистах. Совместный опрос организации «Репортеры без границ» (RSF) и Ассоциации независимых журналистов Афганистана, проведенный в декабре, показал, что 84% женщин-журналистов и работников СМИ потеряли работу с августа 2021 года.

Хадиджа Ашраф, которая раньше была главным редактором информационного агентства «Бахтар» в провинции Газни, сказала «Голосу Америки», что ограничения сделают жизнь нескольких женщин-журналистов, все еще находящихся в Афганистане, еще более сложной.

«Многие женщины-журналисты были вынуждены покинуть Афганистан. Женщины-журналисты в провинциях вынуждены оставаться дома. А новые ограничения создадут трудности для тех, кто все еще работает», — сказал Ашраф. Она переехала в Европу после вторжения талибов. «Если так будет продолжаться, у нас не будет женщин-журналистов, и некому будет поднять голос женщин в Афганистане», — сказала она.

Во время последнего правления талибов с 1996 по 2001 год женщины были обязаны носить всеобъемлющую синюю бурку.

Талибы ранее обещали более мягкое правление, чем их первый режим с 1996 по 2001 год, но неуклонно подрывают свободы многих афганцев, особенно женщин, которые сталкиваются с ограничениями в образовании, работе и одежде.