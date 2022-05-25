США вооружают Тайвань по примеру Украины, - СМИ

CentralAsia (KZ) - США вооружают Тайвань по примеру поставок Украине, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

По данным The Washington Post, Тайвань планируется сделать подобием «дикобраза» — территорию, которая будет широко оснащена американским вооружением и «другими формами поддержки».

Как отметили в The New York Times, Белый дом «активизировал усилия» по переоснащению системы обороны Тайваня для отражения возможного нападения Китая. В связи с чем для этого применяется опыт поставок оружия Украине.

Властям Тайваня американская сторона рекомендует приобретать оружие, при котором небольшие вооруженные силы используют мобильные системы для нанесения ударов по превосходящему противнику.

Российское издание РБК передает, что Тайвань недавно закупил мобильные ракетные платформы, противокорабельные снаряды и истребители F-16 американского производства.

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