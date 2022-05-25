экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США вооружают Тайвань по примеру Украины, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  США вооружают Тайвань по примеру поставок Украине, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

По данным The Washington Post, Тайвань планируется сделать подобием «дикобраза» — территорию, которая будет широко оснащена американским вооружением и «другими формами поддержки».

Как отметили в The New York Times, Белый дом «активизировал усилия» по переоснащению системы обороны Тайваня для отражения возможного нападения Китая. В связи с чем для этого применяется опыт поставок оружия Украине.

Властям Тайваня американская сторона рекомендует приобретать оружие, при котором небольшие вооруженные силы используют мобильные системы для нанесения ударов по превосходящему противнику.

Российское издание РБК передает, что Тайвань недавно закупил мобильные ракетные платформы, противокорабельные снаряды и истребители F-16 американского производства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане предписали повторно ревакцинироваться от коронавируса
  • Происходящее на Украине — это схватка между НАТО и Россией, - бывший советник президента Франции Пьер Лелуш
  • Китай окажет безвозмездную помощь на $37,5 млн социальным проектам в Узбекистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com