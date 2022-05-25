Qmonitor: Стоит ли опасаться приезда в Казахстан российских специалистов?

CentralAsia (KZ) - В Казахстане часть общества опасается появления в стране большого числа российских специалистов, пишет QMonitor. Издание цитирует местного блогера, который бьет тревогу. Однако, по мнению автора статьи, высококвалифицированные иностранцы принесут стране только пользу.

На днях блогер Галым Байтук разразился новым постом. «Оказывается понаехали из РФ почти 200000 человек. Уже открыты шоп-туры в наши ТЦ, в кино едут россияне.... Скупают квартиры, ставят на учёт авто на казахские номера. А ведь многие останутся... И уехали они из России не по политическим, а по экономическим соображениям. Временно. До лучших времен. А в голове также «Крымнаш»... Пятая колонна. Более сепаратисткая, более крымнашисткая. С Соловьевым в голове, с Путиным в сердце. Что делать? Жағдай тревожный».

Как говорил один киноперсонаж, «у вас талант к вранью, но для победы не хватает мозгов». И 200 тысяч человек «понаехали», и квартиры скупают, и, опять-таки, пятая колонна. Тут же депутат Ирина Смирнова поясняет блогеру, что на правительственном часе министр внутренних дел сообщил, что «130 тысяч заехали, 120 тысяч выехали». Сервис eqonaq.kz показывает, что в марте в системе были зарегистрированы 9200 россиян, в апреле – 12600. Из них 60% составляют люди в возрасте 25-44 лет. Но блогер не унимается, ему все мерещатся 200 тысяч россиян, что, на минуточку, сопоставимо с населением родного ему Петропавловска.

Не совсем понятно, почему он против того, чтобы россияне посмотрели премьеры фильмов или приобрели что-нибудь в торговых центрах Казахстана. Насчет «скупают квартиры», согласно Закону РК «О правовом положении иностранцев», иностранец, имеющий вид на жительство, вправе приобрести любое жильё (квартиру, дом). Но чтобы получить этот самый вид на жительство, нужно прождать, как минимум, 45 дней, а до того собрать все документы, положить на банковский счет эквивалент 1320-кратного минимального расчетного показателя (4,197 млн. тенге на сегодняшний день). То есть о «скупающих квартиры» говорить пока рано – те граждане России, которые подали документы в миграционную службу на ВНЖ, стали делать это только в апреле, и срок получения ВНЖ пока не подошел. К тому же с 1 марта 2022 года действует запрет на вывоз из России наличной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов. Квартиры в Казахстане стоят гораздо дороже.

Что происходит на самом деле? Попытаемся разобраться, пишет издание. Да, действительно, после 24 февраля Казахстан стал рассматриваться как тихая гавань. В первую очередь, для частного (негосударственного) IT-сектора, благо Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub считает своей миссией стать очагом для притяжения критической массы молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира. IT-специалисты, разрабатывающие ПО для зарубежных компаний, а также ряд крупных международных компаний перебрались в Казахстан.

В начале апреля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о деятельности технопарка Astana Hub, в том числе о релокации зарубежных IT-компаний в Казахстан. «Президент дал поручение выработать конкретные меры поддержки отечественного IT-сектора, а также оказать содействие зарубежным IT-компаниям, достигшим успеха на международном рынке», - сообщает сайт akorda.kz.

Фишка в том, что IT-компании, которые полноценно функционируют на международном рынке, - самостоятельные игроки. Они могли выбрать для релокации любую страну, и часть из них находится в Узбекистане, Турции, Грузии, Кипре. Для Казахстана плюсы их релокации очевидны – обучение отечественных специалистов и студентов, передача им опыта, создание новых квалифицированных рабочих мест, развитие рынка ПО в стране, развитие несырьевой индустрии.

Есть и экономическая составляющая. Во втором полугодии 2021 года «Хабр» проанализировал более 13 тыс. зарплат российских IT-специалистов. «Медианная зарплата среди всех IT-специалистов 140 тыс. ₽ (925 тыс. тенге). В Москве средний заработок айтишников самый высокий — 191 тыс. ₽ (1262 тыс. тенге) , в Петербурге платят уже немного меньше — 165 тыс. ₽, в остальных регионах ребята получают 130 тыс. ₽», - сообщает ресурс. Приезжают представители среднего класса, они продолжают получать доход от деятельности компаний, причем преимущественно из-за рубежа, снимают жилье или проживают в отелях, работают, платят налоги, обслуживаются в общепите, приобретают товары. Напомним, для получения ВНЖ каждый кладет в банк около 10 тыс. долларов, замораживая их на срок, как минимум, 45 дней.

Основатель InDriver Арсен Томский считает, что 10 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в IT будут кормить 100 тысяч человек вокруг себя. «Кроме того, IT-предприниматели — люди нового типа. Мы не гонимся за «крузаками» и коттеджами, нам интересны совсем другие вещи, мы принесем много пользы обществу», - говорит предприниматель из Якутска.

Министр цифрового развития Багдат Мусин сообщал в начале апреля: «Часть команды inDriver релоцирует в Казахстан – в столицу и в Алматы. Министерство совместно с Astana Hub и коллегами из других ведомств сопровождают релокацию команды, помогают с переездом. Кроме того, что приезд ведущих технологических компаний, зарабатывающих деньги на глобальном рынке, означает приток финансов, налогов в местную экономику, создание рабочих мест, это ещё и приток новой, первоклассной экспертизы, знаний в сфере IT. История inDriver особенно интересна для местного сообщества, так как компания появилась из отдаленного региона в стране бывшего СССР, с тюркоязычным населением и большой сырьевой зависимостью экономики. Стратегия и тактика, которые применяла команда inDriver для выхода на глобальные рынки, могут быть полезными и интересными для наших стартапов. Тем более что команда готова широко делиться своей экспертизой – она поддерживает некоммерческий учебный центр Smart, где выступают лучшие IT-профессионалы. Также много лет развивается проект BeginIT, в рамках которого дети из отделенных сельских школ и детдомов обучаются основам программирования. С 2019 года к проекту подключено несколько школ и детдомов Казахстана. Чем больше подобных проектов и команд будет собираться в стране, в том числе в стенах нашего технопарка, тем больше станет крутых стартапов, которые смогут приносить пользу стране и привлекать глобальных инвесторов. Мы уже договорились сотрудничать и вместе развивать социальные и образовательные проекты в Казахстане».

И InDriver – не единственная такая компания. Частично релоцировался в Алматы Blockchair - первый обозреватель, который объединил множество различных блокчейнов в одну поисковую систему. Этим специфичным сервисом пользуются более двух миллионов пользователей в мире, а один из его основателей – гражданин Казахстана.

Помимо специалистов IT-сектора, приезжают работники банковской сферы, PR, консалтинга, журналисты. Российская Ural Motorcycles планирует перенести производство мотоциклов в нашу страну. Было бы отлично, если бы в Казахстан приехали представители научного сообщества. Заметьте, эти люди будут работать, а не сидеть на пособиях, как полмиллиона казахстанских семей…

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