В Узбекистане за сутки выявлено 19 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:03, 25 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - На 25 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 964. В течение прошедших суток зафиксированы 19 новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в столице (13), Самаркандской (4), Наманганской (1) и Ташкентской (1) областях.
За день выздоровели 12 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237180).
На лечении находятся 147 больных COVID-19.
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