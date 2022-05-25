В Узбекистане за сутки выявлено 19 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 25 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 964. В течение прошедших суток зафиксированы 19 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (13), Самаркандской (4), Наманганской (1) и Ташкентской (1) областях.

За день выздоровели 12 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237180).

На лечении находятся 147 больных COVID-19.