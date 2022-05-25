Минтруд России предложил снять ограничения на предельную численность мигрантов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Минтруд России предлагает убрать ограничения предельной численности мигрантов из Узбекистана, которые могут въехать в РФ по пилотному проекту по трудоустройству иностранцев. Об этом 25 мая сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас квота составляет 10 тысяч человек. Также ведомство предложило отменить отраслевой принцип — до сих пор заявки на ввоз рабочей силы из Узбекистана могли подавать только компании строительного сектора и АПК. Сейчас предлагается допустить организации из других сфер экономики для участия в эксперименте. Сохраняется принцип участия в проекте: работники привлекаются под потребности конкретного работодателя.

Минтруд РФ предлагает изменить ряд параметров пилотного проекта по целевому ввозу трудовых мигрантов в РФ из Узбекистана, чтобы расширить круг его потенциальных участников. Проект соответствующих поправок к постановлению правительства от 6 октября 2021 года опубликован вчера на regulation.gov.ru.

В октябре прошлого года Минтруд, Минстрой и МВД РФ объявили о начале апробации нового механизма допуска в страну иностранной рабочей силы. В рамках специального соглашения с правительством Узбекистана был запущен пилотный проект, предполагавший ввоз в РФ 10 тыс. граждан этой страны для работы в сфере строительства и на предприятиях агропромышленного комплекса.

Для решения проблемы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии желающие приехать в Россию проходили медобследование, ПЦР-тестирование и вакцинацию «Спутником лайт» или другими вакцинами непосредственно на территории Узбекистана.

По новому механизму иностранный гражданин будет трудиться у конкретного работодателя, который оформил приехавшему сотруднику разрешение на работу.

Как следует из проекта поправок к постановлению, теперь Минтруд РФ предлагает отказаться от действовавшего ограничения на количество работников, которые могут въехать в РФ в рамках этого «пилота».

Это, впрочем, не отменяет действующее ограничение на привлечение иностранцев в виде квот для разных отраслей экономики. Также поправками отменяется ограничение по сфере деятельности работодателя, который может подать заявку для участия в «пилоте». Формулировка «в сфере строительства и в сфере агропромышленного комплекса» будет дополнена словами «и в иных отраслях экономики РФ».

Гендиректор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский отмечает, что «при всех издержках, которые есть, беда строительного сектора с нехваткой рабочей силы никуда не ушла — сейчас эта ситуация сильно усугубилась». По его словам, готовность снять ограничение по количеству въезжающих в рамках пилотного проекта мигрантов — «это понимание того, что если на рынок не будет поступать более дешевая рабочая сила, то останется нехватка существующих ресурсов».

Отметим, что возможность ввоза мигрантов в рамках «пилота» для агропромышленного комплекса была предусмотрена в феврале этого года с весьма скудным лимитом в 1,1 тыс. человек — в Минсельхозе рассчитывали на возможность в дальнейшем увеличить численность работников из Узбекистана. По оценкам ведомства, наиболее зависимы от привлечения иностранной рабочей силы такие сектора, как овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность,— в 2021 году в АПК потребность в мигрантах для сезонных работ оценивалась в 38,2 тыс. человек. Как сообщил вчера первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов, узбекская сторона уже начала отбирать работников для российского АПК.