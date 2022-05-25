В Ташкенте проходит встреча министров окружающей среды государств-членов ШОС

CentralAsia (UZ) - 27 мая в Ташкенте состоится третье Совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за вопросы охраны окружающей среды.

Высокопоставленные делегации и эксперты восьми государств-членов ШОС с участием представителей Секретариата Организации, обсудят актуальные задачи дальнейшего развития сотрудничества в сфере охраны окружающей среды с учетом современных реалий.

Мероприятие проводится в рамках председательства Узбекистана в ШОС, передает МИД РУз.

В настоящее время глобальные экологические проблемы, такие, как изменение климата, утрата флоры и фауны, деградация земель и истощение водных ресурсов, ставят перед многими странами серьезные вызовы. Эти вызовы присущи и огромному пространству ШОС, которое охватывает 60% территории Евразии с населением более 3,2 млрд. чел.

В этой связи к Ташкентской встрече главных экологов стран ШОС приковано большое внимание. Она должна стать логическим продолжением усилий Организации по наращиванию взаимодействия по совместному противодействию угрозам обеспечения экологической безопасности.

Как ожидается, на Ташкентской встрече стороны будут обмениваться мнениями о путях активизации взаимодействия в таких актуальных направлениях, как экологический мониторинг, биоразнообразие, охраны природных территорий, смягчение последствий изменения климата, научно-техническое сотрудничество, обращение с твердыми отходами и повышение потенциала кадров.

По итогам министерской встречи ожидается утверждение Программы совместного создания Единой платформы ШОС по обмену экологической информации.