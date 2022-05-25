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Минфин Узбекистана разработал документ о повышении цен на электроэнергию

CentralAsia (UZ) -  КабМин Узбекистана принял постановление «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы». Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что документ направлен на реформирование энергетического сектора в целях обеспечения населения и отраслей экономики качественным и бесперебойное электричество и природный газ.

В процессе работы проект постановления будет размещен на regulation.uz и будет обсужден проект документа, учтены все мнения и предложения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане повысят минимальные размеры заработной платы с 1 июня.

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