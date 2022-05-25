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В офисе Зеленского прокомментировали слова Киссинджера отказаться от части территории Украины ради мира с Россией
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Предыстория: Бывший госсекретарь США Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть территории России, чтобы достичь мира

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал «давосским паникером» бывшего госсекретаря (1973-1977) и советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджера из-за его заявлений на счет урегулирования конфликта на Украине.

«Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». Они немного заняты защитой Свободы и Демократии», - написал Подоляк в своем Твиттере.

Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина должна отказаться от части своей территории, чтобы достичь мирного соглашения с Россией. Он подчеркнул, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе. По его словам, «идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво». А достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации, отметил политик.

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