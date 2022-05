В офисе Зеленского прокомментировали слова Киссинджера отказаться от части территории Украины ради мира с Россией

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал «давосским паникером» бывшего госсекретаря (1973-1977) и советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджера из-за его заявлений на счет урегулирования конфликта на Украине.

«Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». Они немного заняты защитой Свободы и Демократии», - написал Подоляк в своем Твиттере.

As easily as Mr. #Kissinger proposes to give ?? part of ?? to stop the war, he would allow to take Poland or Lithuania away. It's good that Ukrainians in the trenches do not have time for listening to “Davos panickers". They’re a little bit busy defending Freedom and Democracy. pic.twitter.com/2zraPDummx