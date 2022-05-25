В Таджикистане курс доллара и евро продолжает падать

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане курс доллара и евро продолжает падать, а рубль укрепляться. За сутки доллар упал на четыре пункта: на 40 сомони за 100 долларов.

Официальный курс рубля за сутки вырос на 0,5 пункта.

Согласно установленному Национальным банком Таджикистана курсу на сегодня, 25 мая, 1000 рублей равняются 173 сомони. На «черном рынке» за 1000 рублей предлагают 180 сомони, а продают по 183 сомони.

По официальному курсу за 1 доллар сегодня дают 11,40 сомони, а ещё вчера, 24 мая, курс составлял 11,80 сомони. На «черном рынке» 100 долларов покупают за 1 тыс. 110 сомони, а продают за 1 тыс. 125 сомони.

Курс евро на табло НБТ тоже нестабилен. Сегодня 1 евро равняется 12,21 сомони, а вчера было - 12,57 сомони, передает Аsia Рlus.

Тенденция укрепления сомони к доллару и евро продолжается с середины апреля.

Официальный курс сомони к иностранным валютам устанавливается НБТ на ежедневной основе и используется для целей бухгалтерского, налогового учета, а также для расчета таможенных платежей и других расчетов.

Как отмечает издание, российская валюта поступает в Таджикистан большими объемами посредством денежных переводов трудовых мигрантов. Денежные переводы в рублях с 2016 года выдаются банками Таджикистана исключительно в местной валюте с конвертацией на момент их выдачи адресатам.

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