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Бивни мамонтов на миллиард тенге хотели вывезти из Казахстана в Китай

CentralAsia (KZ) -  В Казахстан останки древних гигантов были привезены из Республики Саха (Якутия). По оценкам экспертов, их вес составляет более 5 тонн, а стоимость превышает 1 млрд тенге, сообщили Оrda.kz в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.

Злоумышленник обратился в госорганы для получения лицензии на вывоз. Однако представленные заключения были подписаны российским специалистом, лишённым аккредитации. В документах были ложные выводы об отсутствии культурной ценности предметов. К слову, контрабандиста уже осудили.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде 4,6 лет лишения свободы, а также передал основную часть бивней в Национальный музей РК, оставшиеся – предпринимателям Республики Саха РФ, являющимся их законными владельцами», – сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

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