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В Казахстане банки ужесточают процедуру выдачи карт гражданам России

CentralAsia (KZ) -  Казахстанские банки, по сообщениям, ужесточают правила получения платежных карт для россиян из-за опасений санкций.

В некоторых банках у них стали требовать справку с места работы и вид на жительство, финансовые учреждения опасаются, что бесконтрольная выдача приведет к санкциям уже против них, говорится в сюжете республиканского телеканала КТК.

В сюжете телеканала, прибывший в Казахстан россиянин говорит, что для получения банковской карты в Казахстане просят «либо трудовой договор, либо справку с места работы». По его словам, в колл-центре банка сказали, что новые правила действуют больше месяца, и они одинаковы для всех иностранцев.

В Национальном банке Казахстана сообщили, что в законе нет нормы, требующей от нерезидента наличия трудового договора и вида на жительство, но и запрашивать их никто не запрещает.

«При выдаче платежных карточек банки руководствуются как требованиями законодательства, так и внутренними регламентами и требованиями комплаенс-контроля банка, а также требованиями правил международных платежных систем, участниками которых они являются и чьи платежные карточки они выпускают», — приводит канал слова начальника управления политики платежных систем Нацбанка Казахстана Арлена Молдабекова.

После начала спецоперации России в Украине платёжные системы Visa и Mastercard приостановили работу с российскими банками. 10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать выпущенные российскими банками карты. Это способствовало увеличению притока российских граждан в Казахстан, в том числе за получением карт этих систем, позволяющих свободного осуществлять финансовые операции по всему миру.

8 апреля агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто почти 12 тысяч счетов для физических лиц — ​резидентов России и Беларуси. В начале этой недели агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что около 9,2 миллиарда тенге (21,5 миллиона долларов) заморожены на счетах дочерних российских банков в Казахстане из-за международных санкций.

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