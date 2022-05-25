Возобновляются регулярные авиарейсы из Ашхабада в Казань и Дубай

CentralAsia (TM) - С 30 мая «Туркменские авиалинии» возобновляют регулярные рейсы в Дубай, а с 1 июня – Казань, сообщает издание Turkmenportal со ссылкой на представителям авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Билет в один конец из Ашхабада в Дубай стоит 6700 манатов ($1914 по госкурсу или $344 по курсу «черного рынка»), из Ашхабада в Казань – 8020 манатов ($2291/$411). Оплата принимается в национальной валюте, уточняет издание.

Ранее, в ходе заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов одобрил предложение санэпидслужбы возобновить авиаперелеты в Дубай и Франкфурт.