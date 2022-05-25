Возобновляются регулярные авиарейсы из Ашхабада в Казань и Дубай
- Туркменистан, общество
- 14:08, 25 мая 2022
- Просмотров: 181
CentralAsia (TM) - С 30 мая «Туркменские авиалинии» возобновляют регулярные рейсы в Дубай, а с 1 июня – Казань, сообщает издание Turkmenportal со ссылкой на представителям авиакомпании.
Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Билет в один конец из Ашхабада в Дубай стоит 6700 манатов ($1914 по госкурсу или $344 по курсу «черного рынка»), из Ашхабада в Казань – 8020 манатов ($2291/$411). Оплата принимается в национальной валюте, уточняет издание.
Ранее, в ходе заседания Кабинета министров Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов одобрил предложение санэпидслужбы возобновить авиаперелеты в Дубай и Франкфурт.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.