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Российские войска ведут наступление в направлении Северодонецка, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Боевые действия продолжаются в направлении Северодонецка, российские войска ведут наступление. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 25 мая.

На Бахмутском направлении войска РФ ведут наступление в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имеют.

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы.

На Северском направлении российские военные продолжают усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудуют опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Войска РФ продолжают артиллерийские и минометные обстрелы в Сумской области с территории РФ.

На Харьковском направлении основные усилия войска РФ сосредоточивают на удержании позиций. «Обстреливают из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного. Кроме того, войска РФ снова попытаются вести наступление в направлении Терновой, успеха не имел».

На Славянском направлении российские войска активных действий не проводили, сосредоточили усилия на удержании позиций, разведке и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также войска РФ нанесли авиационный удар в районе Байрака.

При поддержке артиллерии и армейской авиации российская армия безуспешно попыталась взять под контроль населенный пункт Пасека.

На Лиманском направлении войска РФ активизировали боевые действия. При артиллерийской и авиационной поддержке ведут бои в районе Лимана.

На Авдеевском направлении российские войска не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении войска РФ активных боевых действий не проводили.

Для ведения боя и восполнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские войска формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 российских атак, уничтожены 3 танка, 8 артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны на этом направлении уничтожили 6 БПЛА типа «Орлан-10» и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс «ZALA».

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