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Мэр Москвы объявил «ковидную амнистию» с 1 июня

CentralAsia (CA) -  Глава столичного региона России в своем блоге сообщил, что городские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений, а также выплатят субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов.

«Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», – сказано в сообщении мэра Москвы.

По словам Собянина, решение было принято с целью «смягчить последствия санкционного давления».

Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года. Согласно публикации, возвращать деньги будут за оплаченные штрафы по всем статьям о нарушении коронавирусных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции во время болезни.

Большую часть коронавирусных ограничений, включая масочный режим, в Москве отменили в конце февраля и первой половине марта.

За предыдущие сутки в Москве было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом, умерли 15 пациентов. Всего с начала пандемии в городе, по данным властей, зафиксировали более 2,5 миллионов случаев COVID-19.

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