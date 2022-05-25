Певицу Наргиз задержали в аэропорту Москвы и депортируют в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - 51-летнюю советскую и узбекскую певицу Наргиз Закирову, прилетевшую 24 мая из Ташкента в Москву, задержали в аэропорту «Домодедово».

В настоящее время певица находится в аэропорту, передает издание Даре.уз. Ее могут депортировать в Узбекистан.

С двоюродным братом Наргиз Зокировой, актером Джавохиром Зокировым, связались для уточнения этой новости. Джавохир Зокиров, который в настоящее время снимает сериал в Стамбуле (Турция), подтвердил эту информацию.

«Я узнал об этом в Турции. Наргиз комментировала в Instagram спецоперации России в Украине. Я предупредил ее и сказал: «Не вмешивайтесь в это, ничего не пишите, не публикуйте». Но она не обратила внимания на мои предупреждения, она не слушала меня. В последнее время мы даже прекратили с ней работать над творческими проектами. Мы перестали общаться на дня три-четыре. В конце концов я решил не работать с ней. У меня не было выбора», — сказал актер.

Певица Наргиз в 2013 году заняла второе место в России в телевизионном конкурсе «Голос». Затем сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым, однако после конфликта в 2019 году Фадеев разорвал с ней контракт и запретил исполнять все песни. После этого она подписала контракт с продюсером Виктором Дробышем.

Наргиз является также гражданкой США. Ей запрещен въезд в Украину из-за концертов в Крыму.