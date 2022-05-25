Минобороны России сообщило о возобновлении работы порта Мариуполя

CentralAsia (CA) - Порт Мариуполя начал работать в обычном режиме. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны рассказали, что порт был полностью разминирован.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — рассказал он.

Накануне Минобороны сообщило, что специалисты Черноморского флота закончили разминирование порта и прилегающей к нему части побережья Азовского моря. Они обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

СК России в начале мая сообщил, что военные следователи выявили факты минирования порта Мариуполя, а также обнаружили там затопленные гражданские суда.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города Мариуполя 21 апреля. Тогда он также сообщил, что на заводе «Азовсталь» остались украинские военные и бойцы нацбатальона «Азов». Путин тогда приказал отменить штурм «Азовстали» и заблокировать его территорию. Позднее с него эвакуировали всех гражданских, а в мае с территории предприятия стали сдаваться в плен военные. Они завершили выход с комбината 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что военные ВСУ получили сигнал от командования «выйти и сберечь свою жизнь».