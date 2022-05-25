Amnesty International: Количество казней в 2021 году увеличилось на 20 процентов

CentralAsia (CA) - В 2021 году в мире наблюдался «тревожный рост» числа казней и смертных приговоров, поскольку страны, где смертная казнь всё еще применяется, вернулись к привычной практике на фоне ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом заявляет международная правозащитная организация Amnesty International в своём ежегодном докладе о смертной казни.

По данным Amnesty International, число казней в мире увеличилось на 20 процентов по сравнению с 2020 годом, основная масса казней была проведена в Иране. Показатели по смертным приговорам и казням в докладе не включают казни в Китае, число которых, по мнению Amnesty, исчисляется тысячами, а также в Северной Корее и Вьетнаме.

Из как минимум 579 казней, проведенных в 18 странах в 2021 году, 314 были проведены в Иране. Количество зафиксированных казней за 2021 год в Иране является наибольшим с 2017 года. В 2020 году в Иране были приведены в исполнение 246 смертных приговоров. По данным AI, в этой стране резко выросло число казней за преступления, связанные с наркотиками. «В Иране закон по-прежнему предусматривает обязательный смертный приговор после того, как суд признаёт человека виновным в хранении определённого количества наркотиков; это количество варьируется в зависимости от типа наркотического вещества», — сообщает Amnesty International.

Количество казней, зарегистрированных за преступления, связанные с наркотиками, в 2021 году по сравнению с годом ранее выросло более чем в пять раз — с 23 до 132, говорится в докладе.

В его ежегодном отчете «Смертные приговоры и казни» говорится, что по меньшей мере 579 человек были убиты штатами, в которых сохраняется смертная казнь, в то время как по меньшей мере 2052 человека были приговорены к смертной казни.

Правозащитная группа отметила, что число казней в Саудовской Аравии в 2021 году также более чем вдвое превысило число, зарегистрированное в 2020 году, в то время как в таких странах, как Бангладеш, Индия и Пакистан, было вынесено больше смертных приговоров.

Amnesty также отметила, что ретенционистские государства «прибегали к смертной казни как к оружию в арсенале государственных репрессий против протестующих и меньшинств».

В докладе отмечается, что в декабре Казахстан принял закон об отмене смертной казни, который вступил в силу в январе 2022 года. С 2004 года в стране действовал мораторий на приведение в исполнение приговоров о смертной казни. Россия и Таджикистан, отмечает AI, в 2021 году продолжали соблюдать официальный мораторий на казни.