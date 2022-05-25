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В Узбекистане в этом году школу окончили более 390 тысяч человек

CentralAsia (UZ) -  Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике опубликовал данные о том, сколько учеников 11 классов окончили школы в этом году в разрезе регионов.

По данным ведомства, в 2021/2022 учебном году количество выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений республики составило 392,9 тысячи человек.

Больше всего учеников закончили школы в Самаркандской области — 45,3 тысячи человек. Второе и третье место занимают Ферганская (43,4 тысячи) и Кашкадарьинская (42,8 тысячи) области.

32,4 тысячи выпускников насчитывается в Сурхандарьинской области, 31,9 тысячи – в Ташкенте, 30,9 тысячи – в Ташкентской области. В Андижанской области последний звонок прозвенел для 30,5 тысячи школьников, а в Наманганской – для 30,4 тысячи.

В Хорезмской области в этом году 23,4 тысячи выпускников, в Бухарской – 23 тысячи, в Республике Каракалпакстан — 21,3 тысячи, в Джизакской области – 16,9 тысячи, в Навоийской области – 11,6 тысячи.

В Сырдарьинской области насчитывается 9,1 тысячи выпускников.

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