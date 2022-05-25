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Последний звонок в Казахстане: учебный год закончило рекордное количество школьников

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане в этом году последний звонок прозвенел для более чем 3,5 млн школьников. Это рекордное количество за последние 20 лет, пишет Tengrinews.kz.

Больше всего учеников в Алматы, Алматинской и Туркестанской областях.

«Последний звонок сегодня прозвенел для 3 597 159 учеников», - сообщила пресс-служба Бюро национальной статистики.

В этом году школы в Казахстане окончили 171 тыс. выпускников. Из них 8 139 претендуют на знак «Алтын белгі».

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов посетил «последний звонок» в одной из школ Нур-Султана и поздравил учащихся с окончанием учебного года, а выпускников – с началом нового этапа в жизни.

«Я сейчас, стоя здесь, вспоминаю свои чувства, ощущения, когда я также заканчивал школу. Это эмоции, когда знаешь, что прощаешься со школой, начинается новый этап вашей жизни. Это надежды, переживания, неопределенность. И когда заканчиваешь школу, тебе кажется, что это на самом деле очень большая проблема. Но с высоты своего опыта должен сказать, что и ЕНТ, и школьные экзамены - они все являются на самом деле малозначимыми и очень простыми экзаменами. И в жизни эти экзамены для вас будут казаться как такие очень легкие этапы вашей жизни», - сказал Аймагамбетов.

Он напомнил, что в текущем году выпускникам дается две попытки набрать высокий балл для получения государственного гранта. Количество грантов также увеличили – на 15 тыс. Для поступления в колледжи выделили дополнительные 45 тыс. грантов.

Министр также поблагодарил родителей, которые занимались дома с детьми и помогали им в период пандемии. Отдельную благодарность глава Минобразования выразил учителям.

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