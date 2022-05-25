Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 91 день военных действий

Азия и мир, политика

17:35, 25 мая 2022

Просмотров: 103

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 29 450 (+100) человек, танков ‒ 1 305 (+3) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 213 (+19) ед, артиллерийских систем – 606 (+0) ед, РСЗО – 201 (+0) ед, средств ПВО – 93 (+0) ед, самолетов – 206 (+1) ед, вертолетов – 170 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11) ед, крылатых ракет – 112 (+0) ед, кораблей/катеров – 13 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2 217 (+5) ед, специальной техники – 44 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia