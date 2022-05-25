Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 91 день военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:35, 25 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 29 450 (+100) человек,
танков ‒ 1 305 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 213 (+19) ед,
артиллерийских систем – 606 (+0) ед,
РСЗО – 201 (+0) ед,
средств ПВО – 93 (+0) ед,
самолетов – 206 (+1) ед,
вертолетов – 170 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11) ед,
крылатых ракет – 112 (+0) ед,
кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 217 (+5) ед,
специальной техники – 44 (+1).
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