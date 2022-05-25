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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 91 день военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 29 450 (+100) человек,

танков ‒ 1 305 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 213 (+19) ед,

артиллерийских систем – 606 (+0) ед,

РСЗО – 201 (+0) ед,

средств ПВО – 93 (+0) ед,

самолетов – 206 (+1) ед,

вертолетов – 170 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11) ед,

крылатых ракет – 112 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 217 (+5) ед,

специальной техники – 44 (+1).

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