Путин расширил упрощенное гражданство на жителей Херсона и Запорожья

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Жители Херсонской и Запорожской областей Украины смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Весной 2019 года такое право получили жители тогда еще не признанных ДНР и ЛНР, а летом того же года президент подписал указ, позволивший претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Получать гражданство России по упрощенной схеме также могут иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка, представители некоторых профессий. Процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.

Как пишет «Ъ», 25 мая, назначенная Россией военно-гражданская администрация Запорожской области сообщила, что сейчас налаживается инфраструктура и нанимаются сотрудники для организации выдачи паспортов РФ жителям региона. 8 мая пророссийские власти Херсонской области сообщали, что местные жители смогут получить российские паспорта «уже в этом году». По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, около 70% жителей Херсонской, Запорожской и Николаевской областей желают получить паспорта РФ.