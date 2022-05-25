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Главы МИД Узбекистана и Делегации ЕС обсудили региональные и международные вопросы

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 25 мая и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел переговоры с главой Делегации Европейского Союза в Узбекистане Шарлотт Адриан.

В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, а также предстоящие мероприятия в двустороннем и региональном форматах, передает МИД.

Подчеркнута важность наращивания совместных проектов по линии Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии в таких сферах, как цифровизация, «зеленая экономика», энергетика, транспорт, сельское хозяйство, окружающая среда и изменение климата.

Подтверждена готовность сторон к организации в городе Самарканде министерской встречи «Евросоюз – Центральная Азия» по укреплению взаимосвязанности и устойчивому развитию, а также осуществлению к ней тщательной подготовительной работы.

Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

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