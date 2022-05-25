В аэропорту Ташкента запущена платная услуга, позволяющая проходить без очередей

CentralAsia (UZ) - В Ташкентском аэропорту запустили новую услугу, теперь за 170 000 сумов (15 долларов) можно пройти без очереди регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль и предполетный досмотр.

В международном аэропорту «Ташкент» в терминале вылета запущена новая услуга Fast Track, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Услуга даёт возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль и предполетный досмотр.

Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру необходимо обратиться на стойку информации в терминале вылета. После оплаты представитель аэропорта сопровождает пассажира по специальному «коридору» до «стерильной» зоны, откуда пассажир самостоятельно сможет пройти на посадку.