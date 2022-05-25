экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В аэропорту Ташкента запущена платная услуга, позволяющая проходить без очередей

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентском аэропорту запустили новую услугу, теперь за 170 000 сумов (15 долларов) можно пройти без очереди регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль и предполетный досмотр.

В международном аэропорту «Ташкент» в терминале вылета запущена новая услуга Fast Track, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Услуга даёт возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль и предполетный досмотр.

Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру необходимо обратиться на стойку информации в терминале вылета. После оплаты представитель аэропорта сопровождает пассажира по специальному «коридору» до «стерильной» зоны, откуда пассажир самостоятельно сможет пройти на посадку.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Главу ВОЗ Гебрейесуса переизбрали на второй срок
  • Тело ребенка на свалке в Алматинской области: мать и дядя признались в убийстве
  • Талибы призывают афганских телеведущих закрывать лица в прямом эфире


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com