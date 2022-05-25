Orda.kz: Что изменится в Конституции Казахстана после референдума?

CentralAsia (KZ) - За что именно предстоит проголосовать жителям Казахстана на референдуме 5 июня? Какие изменения планируют ввести в Конституцию? Для самых ленивых, но интересующихся, казахстанский программист Максим Тен разработал страничку с утилитой, позволяющей в таблице увидеть сразу все нововведения, пишет Orda.kz.

На предстоящем референдуме гражданам предстоит ответить лишь на один вопрос:

«Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года».

Текст поправок сейчас можно найти в любом месте — от интернета до досок объявлений на улице. В целом, предлагаются изменения в 31 действующую статью, плюс две новые (ст.83 и ст.99):

Сокращение полномочий президента

Усиление роли Парламента и маслихата

Укрепление правозащитных функций

Возращение института Конституционного суда

Полная отмена смертной казни

Исключение пункта о статусе и полномочиях первого президента Казахстана

Закрепление принадлежности народу (а не государству) земли и ее недр, воды и всех природных ресурсов.

«Идея создать страничку с диффом возникла, когда читал поправки, понял, что неудобно их воспринимать в том виде, в котором они опубликованы. Вся работа заняла буквально пару часов. Больше всего времени потребовалось для переноса правок на текст оригинала. По клику открывается довольно простая страничка: «Изменения в Конституцию 2022» — рассказал разработчик утилиты Тен.

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