Orda.kz: Что изменится в Конституции Казахстана после референдума?

CentralAsia (KZ) - За что именно предстоит проголосовать жителям Казахстана на референдуме 5 июня? Какие изменения планируют ввести в Конституцию? Для самых ленивых, но интересующихся, казахстанский программист Максим Тен разработал страничку с утилитой, позволяющей в таблице увидеть сразу все нововведения, пишет Orda.kz.
На предстоящем референдуме гражданам предстоит ответить лишь на один вопрос:
«Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года».
Текст поправок сейчас можно найти в любом месте — от интернета до досок объявлений на улице. В целом, предлагаются изменения в 31 действующую статью, плюс две новые (ст.83 и ст.99):
Сокращение полномочий президента
Усиление роли Парламента и маслихата
Укрепление правозащитных функций
Возращение института Конституционного суда
Полная отмена смертной казни
Исключение пункта о статусе и полномочиях первого президента Казахстана
Закрепление принадлежности народу (а не государству) земли и ее недр, воды и всех природных ресурсов.
«Идея создать страничку с диффом возникла, когда читал поправки, понял, что неудобно их воспринимать в том виде, в котором они опубликованы. Вся работа заняла буквально пару часов. Больше всего времени потребовалось для переноса правок на текст оригинала. По клику открывается довольно простая страничка: «Изменения в Конституцию 2022» — рассказал разработчик утилиты Тен.