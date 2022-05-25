Германия выделила еще 17,4 млн евро на строительство ГЭС в ГБАО

CentralAsia (TJ) - Дополнительное финансирование в размере 17,4 млн. евро было предоставлено правительством Германии для строительства малой ГЭС Себзор в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Об этом сообщает Аsia Рlus.

Министр экономического развития и торговли Завки Завкизода, региональный директор KfW по Центральной Азии Андреас Шнайдер и генеральный Директор компании "Памир Энерджи" Амрихон Раимов подписали Договор о дополнительном финансировании в размере 17,4 млн. евро на строительство Себзорской ГЭС мощностью 11 МВт.

Дополнительное финансирование, выделенное в рамках двустороннего финансового сотрудничества между Германией и Таджикистаном, доводит общую сумму финансирования данного проекта почти до 53 миллионов евро.

Ранее МЭРТ, Памир Энерджи и KfW подписали Договора о финансировании и реализации проекта на сумму 17 миллионов евро, предоставленных правительством Германии в июле 2021 года, и на сумму 18,59 миллионов евро, предоставленных Европейским Союзом, в июле 2020 года.

Проект строительства Себзорской ГЭС мощностью 11 МВт - это проект развития Республики Таджикистан, осуществляемый компанией "Памир Энерджи" при финансовой поддержке Правительства Германии и Европейского Союза.

Гидроэлектростанция сможет вырабатывать до 77,6 ГВтч электроэнергии в год и улучшит доступ сельского населения Горно-Бадахшанской автономной области к устойчивой, надежной и доступной электроэнергии.

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