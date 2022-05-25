Певице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года после критики спецоперации на Украине - СМИ

CentralAsia (UZ) - Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на документ.

Артистка не сможет въезжать в страну до 2072 года. «У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты», — сказал адвокат артистки Бахром Исмаилов. При этом он пояснил, что на его клиентку не заводили уголовное дело.

Ранее появилась информация о задержании Закировой в московском аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента.