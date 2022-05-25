Узбекистан посетит спецпредставитель США по Афганистану Томас Вест

- Узбекистан, политика
- 23:04, 25 мая 2022
- Просмотров: 358
спецпредставитель США по Афганистану Томас Вест
CentralAsia (UZ) - Узбекистан 26-28 мая посетит американская делегация во главе со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по Афганистану Томасом Вестом.
«Делегация США проведет переговоры с официальными лицами Узбекистана, в том числе с и.о. министра иностранных дел Владимиром Норовым и специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым», – отметили в МИД.
В ходе встреч планируется обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, а также вопросам оказания гуманитарной помощи этой стране.
В середине мая Владимир Норов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе, отметил, что, наблюдается снижение внимания международного сообщества к ситуации в Афганистане.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.