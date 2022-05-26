Огромная Монголия, зажатая между Китаем и Россией, ступает осторожно, — The Washington Diplomat

Батбаяр Өлзийдэлгэр — посол Монголии в США // Photo by Larry Luxner

CentralAsia (MNG) - Между Китаем, самой густонаселенной страной в мире, и Россией, ее самой большой страной, находится не имеющая выхода к морю Монголия — бывшая социалистическая «народная республика», которую посещают всего 20 000 американцев в год.

И за исключением своего самого известного местного сына, Чингисхана, который в 1206 году основал Монгольскую империю — крупнейшую в истории империю с прилегающими землями, — Монголия до сих пор относительно неизвестна внешнему миру.

Батбаяр Өлзийдэлгэр действительно хочет это изменить.

Веселый 49-летний дипломат, посол Монголии в США с ноября 2021 года, ранее был советником премьер-министра по внешней политике. До этого он провел 20 лет в частном секторе в качестве директора, основателя и генерального директора различных туристических, технологических и консалтинговых компаний.

Помимо прочего, Батбаяр помог разработать национальную кампанию «Путешествуйте ответственно». Он также помог сформулировать «Видение 2050», долгосрочную политику развития Монголии.

Батбаяр родился в восточном городе Чойбалсан и вырос в Улан-Баторе, столице страны. Он получил степень бакалавра английского языка в 1994 году, еще одну степень бакалавра компьютерной инженерии в Монгольском университете науки и технологии в 1998 году и степень магистра делового администрирования в том же университете в 2000 году.

«Монголия — демократическая страна, одна из немногих демократий в Центральной Азии. Исторически Монгольская империя была одной из самых больших в мире», — сказал он, добавив, что среди древних нововведений его народа были три типа паспортов — в том числе золотой, дающий дипломатическую неприкосновенность.

В 1987 году Монголия установила дипломатические отношения с США. В июле 2021 года заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетила Улан-Батор с трехдневным визитом, что стало самым высокопоставленным визитом такого рода с тех пор, как тогдашний госсекретарь Джон Керри провел там шесть часов в 2016 году.

Огромная территория, мало людей

Покрывая 1,56 миллиона квадратных километров, Монголия занимает 18-е место в мире по площади, немного уступая Ирану и немного больше Перу. И все же в нем проживает всего 3,3 миллиона жителей — примерно столько же, сколько в Пуэрто-Рико размером с Коннектикут. Это дает преимущественно буддийской стране плотность всего 2 человека на квадратный километр, что делает ее самой малонаселенной суверенной юрисдикцией на Земле.

Даже сегодня от 500 000 до 600 000 монголов являются кочевниками, живущими в травянистых степях и перемещающимися с места на место точно так же, как их предки тысячи лет назад.

Батбаяр держит картину «Земля», на которой изображено стихотворение Б. Явуухулан «Голубое око космоса». Он написан традиционным вертикальным монгольским письмом.

«Монгольское гостеприимство — одна из самых ценных вещей в мире. Мы приглашаем гостей как членов нашей семьи», — сказал Батбаяр газете Washington Diplomat в недавнем интервью в своем посольстве в Джорджтауне. На стене за его столом висит герб Монголии. На нем изображен синий круг, символизирующий небо, в центре которого золотой конь ветра с символами солнца, луны и огня, заимствованными из буддийского и монгольского фольклора.

«У нас огромная территория, поэтому, если вы заблудились в глуши и пришли к семье, эта семья должна вас пригласить», — пояснил он. «Вот почему мы не запираем наши двери».

Этот страстный путешественник уже посетил 101 страну, но ни одна из них, по его словам, не сравнится с его собственной.

«После того, как вы приземлитесь в Монголии, вы почувствуете свободу. Ветерок почти целует тебя, — сказал он. «Всякий раз, когда я возвращаюсь домой, я говорю: «Бог благословил меня родиться монголом».

Это копия «Гэрэгэ» или дипломатического жетона, использовавшегося Монгольской империей в качестве заграничного паспорта.

В 1997 году будущий посол прошел пешком из Улан-Батора в Даланзадгад на юге Монголии, пройдя в одиночку 700 км через пустыню Гоби. Поездка заняла три недели.

Мирная демократическая революция

Почти 20 лет спустя Батбаяр — энтузиаст карате и отец двоих детей, свободно говорящий на английском, японском и русском языках — получил монгольский орден Полярной звезды. А в 2016 году Министерство иностранных дел назначило его культурным посланником Монголии.

«Монголия — это рай приключений и туризма на открытом воздухе. Вот почему люди, которые путешествуют пешком, охотятся и занимаются верховой ездой, любят его», — сказал он. «Вы можете поехать в пятизвездочный отель и отдохнуть с семьей на пляже, но это не туризм», — сказал Батбаяр, который даже создал группу в Facebook для монголов, которые любят путешествовать; у него 766 000 подписчиков.

Однако в эти дни посол думает не столько о приключенческих путешествиях, сколько о влиянии разрушительной войны России с Украиной на его собственную страну.

Социалистическая республика до 1990 года, Монголия имеет общую границу с Россией на севере протяженностью 3450 км и границу с Китаем протяженностью 4630 км на юге. Оба его соседа являются ядерными державами с агрессивными амбициями, чьи отношения с США в последние годы резко ухудшились.

Монголия приняла кириллицу в 1950-х годах из-за советского влияния. Кроме того, тысячи монгольских юношей учились не только в Москве, но и в украинских вузах Киева, Харькова и Львова.

«В 1989 году многие люди вышли протестовать против перестройки», — сказал Батбаяр в связи с реструктуризацией советской политической и экономической системы, продвигаемой последним советским президентом Михаилом Горбачевым. «Я тоже демонстрировал, выходил на улицу с друзьями. Мои родители были обеспокоены. В то время у меня была мечта, чтобы люди сами определяли свое будущее, чтобы они могли работать и зарабатывать деньги».

«Окна», сложная работа монгольского художника Цолмон, висит в посольстве Монголии в Вашингтоне.

Но в отличие от многих бывших советских республик, «в Монголии не было стрельбы, убийств или насилия. Мы переместились очень скромно и мягко».

Сохранение хрупкого баланса между Китаем и Россией

После распада Советского Союза в январе 1990 года в Монголии произошла мирная демократическая революция, которая привела к введению многопартийной системы и рыночной экономики. Бывшая марксистско-ленинская Монгольская народно-революционная партия уступила место нынешней Монгольской народной партии, новой конституции 1992 года и уже не «Монгольской Народной Республике», а просто Монголии.

«После 1990 года все изменилось, — сказал Батбаяр. «Многие люди начали учиться за границей, в основном в США, Японии, Южной Корее, Великобритании, Германии, Франции и Швеции».

В наши дни, по его словам, около 180 000 монголов живут за границей, большинство из них в Южной Корее. Около 40 000 человек эмигрировали в Соединенные Штаты, где самые большие общины находятся в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Денвере и пригороде Вашингтона, округ Колумбия. Ходят даже разговоры о прямых рейсах между Улан-Батором и такими городами США, как Лос-Анджелес или Сиэтл.

Фред Уокер, вице-президент Hologic по международному маркетингу, беседует с послом Монголии Батбаяром Өлзийдэлгэром на недавнем мероприятии, спонсируемом Washington Diplomat. (Фото Урсулы Макнамары)

Торговля между США и Монголией в настоящее время составляет 260 миллионов долларов в год, при этом более 30% доходов Монголии приходится на горнодобывающую промышленность — медь, золото, серебро и железную руду. Среди наиболее далеко идущих целей страны: увеличить объем торговли с Китаем до 10 миллиардов долларов в год, а к 2030 году посадить один миллиард деревьев по всей Монголии в стремлении уменьшить опустынивание и замедлить изменение климата.

По сей день Монголия сильно зависит от импорта из России, особенно нефти. Не желая расстраивать своего огромного северного соседа, поэтому неудивительно, что Монголия воздержалась — вместе с 34 другими странами — когда Генеральная Ассамблея ООН проголосовала 141 против 5 за осуждение российского вторжения в Украину 2 марта.

Однако это не означает, что Монголия отвергает суверенитет или территориальную целостность Украины, сказал Батбаяр.

«Честно говоря, мы глубоко обеспокоены ситуацией в Украине и опечалены гибелью многих драгоценных жизней», — сказал он. «Вот почему крайне важно, чтобы все стороны срочно способствовали прекращению огня и снижению напряженности путем переговоров и дипломатии. В противном случае эта эскалация напряженности будет иметь другие непредвиденные последствия, серьезно подорвав мир и стабильность — не только в Европе, но и во всем мире».

автор: Ларри Люкснер

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Washington Diplomat

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