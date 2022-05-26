Бег всю жизнь: Б.Сэр-Од на сегодняшний день пробежал 74 марафона, — World Athletics

Сэр-Од Бат-Очир и его товарищ по команде Бямбажав Цэвээнравдан на финише марафона ЧМ 2019 года в Дохе

CentralAsia (MNG) - Стойкий монгольский марафонец Сэр-Од Бат-Очир остается в нем надолго.

Возможно, вы никогда не замечали его раньше, но есть вероятность, что вы его видели — среди лучших марафонцев мира, сражающихся с невероятными шансами.

Сэр-Од Бат-Очир из Монголии никогда не выигрывал ни мировых, ни олимпийских медалей. Он никогда не превышал 2:08 в марафоне. Он никогда не попадал в топ-15 на мировых чемпионатах.

Но хватит о том, что он не сделал. Потому что то, что сделал 40-летний мужчина, гораздо важнее. Начиная с чемпионата мира по легкой атлетике 2003 года, он всегда присутствовал на крупных марафонах чемпионата, всего 14 из них: Париж (63-е место); Афины (74-е); Хельсинки (61-е); Осака (55-е); Пекин (52-е); Берлин (29-е); Тэгу (19-е); Лондон (51-е ); Москва (35-е); Пекин (38-е); Рио (91-е); Лондон (48-е ); Доха (54-е) и Токио (DNF), — пишет World Athletics.

Это последнее — и эти три страшные буквы — причиняли боль, как ножевое ранение, что уместно, учитывая то, к чему прибегал Сэр-Од Бат-Очир во время гонки (подробнее об этом позже).

Но то разочарование в Саппоро, которое, по его словам, вызвало два месяца депрессии, в конечном итоге привело к новой решимости: стать первым спортсменом в истории, который участвовал в шести олимпийских марафонах, если он сможет добраться до Парижа в 2024 году.

Сэр-Од Бат-Очир на сегодняшний день пробежал 74 марафона, считает он, но продолжает следовать мантре, прославленной бывшей чемпионкой Бостонского марафона Дезире Линден: продолжайте появляться.

Сэр-Од Бат-Очир на ЧМ по легкой атлетике 2019 в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне22 он примет участие в своем 10-м марафоне чемпионата мира подряд. Никто в его дисциплине не приблизился к этому рекорду, в то время как во всем виде спорта его превзошли только два спортсмена – португалец Жоао Виейра (11) и испанец Хесус Анхель Гарсия (13).

Но как в марафоне, самом изнурительном из соревнований, Сэр-Од Бат-Очир не сгорел после 20-летнего периода гонок мирового класса, который заставил исчезнуть так много других?

«Это две вещи, — говорит он. «Первое: я люблю бегать, это настоящий источник удовольствия. Когда я бегаю долго, я счастлив. Другой — моя жена там со мной. Работает функциональным коучем 17 лет. То, что она наблюдает за мной, прикрывает мою спину, делает все это стоящим».

Если Монголия кажется местом, где не так много бегунов на длинные дистанции мирового класса, то на то есть веская причина. Зимой в хороший день температура может подняться до -15°C/5°F. Ночью они могут опускаться до -40°C/-40°F.

Для Сэр-Од Бат-Очир единственным способом тренироваться в течение большей части года были длительные, равномерные пробежки с интервальными тренировками, невозможными в данных условиях. В те холодные месяцы он укрывался четырьмя или пятью слоями одежды и выезжал на замерзшие дороги, возвращаясь к своей машине через час или два — двигатель оставался включенным, чтобы обеспечить немедленный источник тепла.

Сэр-Од Бат-Очир из Монголии несет флаг своей страны на церемонии открытия ОИ 2012 года в Лондоне

Он вырос в Говь-Алтае — регионе на западе Монголии, расположенном на высоте около 2000 метров над уровнем моря, — и его семья переехала в столицу Улан-Батор, когда ему было 12 лет.

Он открыл для себя бег в начальной школе, выиграв свой первый забег на спартакиаде. «С тех пор это то, чем я хотел заниматься, — говорит он.

Он серьезно относился к спорту с 14 лет, участвуя в гонках на средние дистанции на треке (который представлял собой 400-метровый овал с твердым покрытием).

«Я был не очень хорош, но во время Олимпийских игр в Сиднее я смотрел марафон, и мне очень понравилось бегать долго», — говорит он. «Поэтому я сказал, что на следующих Олимпийских играх нацелюсь на марафон».

Он дебютировал в марафоне в 2002 году. Год спустя он вышел на чемпионат мира в Париже, показав время 2:26:39, побив рекорд Монголии на 10 минут. Учитывая, откуда он пришел, не было реального шаблона того, что он делал, Сэр-Од Бат-Очир просто выяснял это по ходу дела.

«Я не знал, как тренироваться, — говорит он. «Когда я начинал, истории было немного, но как только я пробежал несколько марафонов, я начал думать: «Как мне сделать следующий шаг, чтобы продвинуться вверх?»

Он участвовал в своих первых Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, показав время 2:33:24 и финишировав 74-м, но для участия во вторых Играх в Пекине потребовалось значительное улучшение.

«Время квалификации было около 2:14, и все говорили мне: «Монголы не могут бегать марафоны; ты не можешь бежать в это время». Несколько лет назад Паула Рэдклифф пробежала 2:15, и все говорили мне: «Ты даже не можешь бежать так, как бегают женщины. Как ты собираешься пробежать 2:14?» Но я продолжал работать над этим».

Он пробежал 2:14:15 в 2008 году, чтобы пройти квалификацию на Игры, затем снизил свой национальный рекорд до 2:12:35 в 2010 году и 2:11:35 в 2011 году. На чемпионате мира в Тэгу в 2011 году он показал свой лучший результат на мировом уровне, 19-е место, а в следующем году он побил национальный рекорд до 2:11:05.

Сэр-Од Бат-Очир в марафоне Олимпийских игр 2012 года в Лондоне

С 2009 по 2012 год Сэр-Од Бат-Очир большую часть времени проводил в Великобритании, где жили сестра его жены и ее муж. Стремясь найти тренировочную группу, он обратился к Morpeth Harriers, где получил прозвище «Ziggy» — англизированное поп-культурное название его монгольского прозвища, которое придумал секретарь клуба Майк Бейтман.

В 2014 году он переехал в Японию, начав новую главу, профессионально работая в корпоративной команде NTN. В декабре того же года он снизил монгольский рекорд до 2:08:50 и в последующие годы продолжал появляться на каждом крупном чемпионате, независимо от того, что ему предстояло в процессе подготовки.

У него были проблемы с травмами перед Играми в Рио в 2016 году, которые обострились в 2018 и 2019 годах, проблемы были связаны с тренировками, которые он проводил по настоянию тренера своей корпоративной команды.

Он прошел квалификацию на Олимпийские игры в Токио-2020 с результатом 2:09:26 на озере Бива в феврале прошлого года, и Бат-Очир был в хорошей форме перед Играми. Его последний тренировочный лагерь был в Титосэ, Япония, но там все пошло наперекосяк.

Сэр-Од Бат-Очир остановился в старом отеле с кондиционером, который он не мог контролировать, его спорадический характер означал, что температура в помещении то пламенела, то замерзала всю ночь. Вскоре он заболел инфекцией, которая привела к лихорадке, которая держалась три дня.

«Когда я выздоровел, я просто не чувствовал себя хорошо», — говорит он. «Вся моя сила, вся моя мощь ушла».

Однако он должен был попытаться.

В олимпийском марафоне в Саппоро Сэр-Од Бат-Очир сильно стартовал, но после 14 км почувствовал, что его квадрицепсы напрягаются, что заставило его искать необычное решение, не повторяющееся дома.

«У меня были проблемы с поднятием ног, поэтому я снял одну из английских булавок со своего нагрудника и ткнул ею в свои четырехглавые мышцы два или три раза на каждой ноге», — говорит он. «Это на самом деле помогло расслабить мышцы, и я смог продолжить.

«Но к тому времени, когда я добрался до 30 км, я был полностью мертв и вообще не мог продолжать движение. На этом моя Олимпиада подошла к концу».

В последующие месяцы он пережил темный период, но его жена Оюнтуяа вытащила его из него.

«Она сказала мне: «Ты должен изменить это, чтобы поставить следующую цель. Это еще не конец». Я принял решение поехать на Олимпиаду в Париж, все обновить и работать над этим».

Сэр-Од Бат-Очир выступает на чемпионате мира 2015 года в Пекине.

Когда его контракт с NTN истек, Сэр-Од обратился за помощью к своему представителю Бретту Ларнеру в поиске нового спонсора. Ларнер знает японскую беговую сцену не хуже, чем кто-либо другой, и он связал его с другом своего друга, который руководил компанией по установке солнечных батарей, Shin Nihon Jusetsu Co., Ltd, которая расширяла свое спонсорство спортсменов.

Теперь компания будет поддерживать его на протяжении всего пути к Олимпийским играм в Париже, подарив Сэр-Оду, у которого четверо детей: Жамбалдорж (19 лет), Номин-Од (12 лет), Наран-Од (6 лет) и Уран-Од (2 года) — поддержку, чтобы продолжать преследовать свою мечту.

В настоящее время он проезжает 150–200 км в неделю, готовясь к своему следующему крупному чемпионату, и его цель в Юджине — превзойти свое 19-е место в Тэгу.

Всякий раз, когда его соревновательные дни закончатся, Сэр-Од планирует перейти на коучинг в японской корпоративной системе, но сейчас этот день кажется далеким.

«Даже когда я не могу быть конкурентоспособным, я продолжаю бегать как любитель», — говорит он.

И тогда причины, по которым он будет бежать, будут теми же, что и в самом начале — когда он был ребенком в западной Монголии, желая отправиться в путь по менее проторенной дороге.

«Я буду бегать для собственного удовольствия, здоровья и душевного спокойствия», — говорит он. «Я буду продолжать делать все, что в моих силах, пока я могу».

автор: Катал Деннехи

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: World Athletics

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