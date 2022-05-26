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Монголия и Чехия будут совместно реализовывать программу обмена студентами
Л.Энх-Амгалан и Ян Витополь
Л.Энх-Амгалан и Ян Витополь

CentralAsia (MNG) -  Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики Яна Витополя.

В ходе встречи стороны обсудили активизацию деятельности в рамках соглашения между Министерством образования и науки Монголии и Министерством образования, молодежи и спорта Чехии.

В соответствии с соглашением студенты бакалавриата, магистратуры и докторантуры будут обмениваться в течение 20 месяцев, а также будет предоставлено до четырех стипендий на летние курсы по монгольскому языку и славяноведению.

На встрече также были затронуты возможности обучения в Чехии по стипендиальной программе «Послание президента-2100», инициированной президентом Монголии. В этом контексте было решено создать совместную рабочую группу между министерствами двух стран.

«1 337 монголов учатся в университетах и ​​средних школах Чешской Республики. Образование в Чехии уже давно стало монгольской традицией. Если мы включим монголов, которые стали гражданами Чехии, число будет еще выше», — написал посол Ян Витополь на своей странице твиттера.

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