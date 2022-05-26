Монголия и Чехия будут совместно реализовывать программу обмена студентами

Л.Энх-Амгалан и Ян Витополь

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики Яна Витополя.

В ходе встречи стороны обсудили активизацию деятельности в рамках соглашения между Министерством образования и науки Монголии и Министерством образования, молодежи и спорта Чехии.

В соответствии с соглашением студенты бакалавриата, магистратуры и докторантуры будут обмениваться в течение 20 месяцев, а также будет предоставлено до четырех стипендий на летние курсы по монгольскому языку и славяноведению.

На встрече также были затронуты возможности обучения в Чехии по стипендиальной программе «Послание президента-2100», инициированной президентом Монголии. В этом контексте было решено создать совместную рабочую группу между министерствами двух стран.

«1 337 монголов учатся в университетах и ​​средних школах Чешской Республики. Образование в Чехии уже давно стало монгольской традицией. Если мы включим монголов, которые стали гражданами Чехии, число будет еще выше», — написал посол Ян Витополь на своей странице твиттера.

1,337 МОНГОЛЧУУД ЧЕХ УЛСАД их болон бага сургуульд сурч байна. Монголчууд Чехэд боловсрол эзэмших нь урт хугацаанд заншил болон тогтжээ. Боловсролын сайд Л.Энх-Амгалантай энэхүү харилцаагаа хэрхэн залуу үе, судлаачдад ээлтэй болгож, бэхжүүлэх талаар ярилцлаа. @MongolDiplomacy pic.twitter.com/gVGUaqw5I2 — Jan VYTOPIL (@JanVytopil) May 25, 2022

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