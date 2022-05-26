Всемирный банк одобрил программу сотрудничества с Узбекистаном до 2026 года

CentralAsia (UZ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил решение о развитии сотрудничества с Узбекистаном по новому программному проекту на 2022-2026 годы.

Как сообщает официальный сайт Всемирного банка, Группа Всемирного банка поддержит Национальную стратегию Узбекистана на 2022-2026 годы.

Узбекистан стал членом Всемирного банка в 1992 году, но тесное сотрудничество банка с Ташкентом начало показывать высокие результаты в 2017 году.

В рамках новой программы Всемирный банк будет финансировать три проекта: повышение инклюзивной занятости в частном секторе, улучшение человеческого капитала и повышение благосостояния и устойчивого развития за счет зеленого экономического роста.

В процессе реализации этих проектов Всемирный банк надеется, что Узбекистан «устранит гендерное неравенство, расширит участие граждан в государственном управлении и повысит подотчетность организаций общественного обслуживания».

В настоящее время Всемирный банк реализует 28 проектов в Узбекистане. Общая стоимость этих проектов составляет 5,26 миллиарда долларов.

Несколько дней назад Всемирный банк в своем последнем отчете, который анализирует экономическое развитие стран и публикует его каждые пять лет, заявил, что «процесс перехода к рыночной экономике в Узбекистане только начинается».

По мнению авторов доклада, экономические реформы в стране в последние 30 лет шли очень медленно. Только несколько секторов добились значительного роста.

«Значительной частью экономической деятельности по-прежнему управляют централизованные государственные учреждения. Системное обновление экономики находится на начальном этапе. В 2020 году доля сельского хозяйства в ВВП экономики составила 26 процентов, это самый высокий показатель в Европе и Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Всемирный банк отмечает, что сфера услуг, которая способствует развитию экономических процессов в развитых странах, имеет самый низкий уровень в Узбекистане и не достигла уровня других стран региона.

В отчете также отмечается, что создание новых рабочих мест на удивление мало. Например, создание рабочих мест в 2018 году было на 200 000 меньше, чем прирост рабочей силы. В 2020 году уровень безработицы, который до пандемии COVID-19 составлял 9 процентов, официально вырос до 10,5 процента.