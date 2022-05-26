В Монголии за сутки выявлен 91 новый случай заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно базе данных статистики здравоохранения страны, за последние сутки в Монголии выявлено 91 новый случай заражения COVID-19.

Из новых случаев 56 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и выявлено 35 случаев в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в базе данных статистики здравоохранения страны.

За прошедшие 24 часа на территории Монголии не было зарегистрировано ни одного нового случая смерти, связанного с COVID-19. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 115.

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