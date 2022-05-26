экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистанцы выиграли грант на $3 миллиона от Facebook для стартапа по ментальному здоровью

CentralAsia (UZ) -  Бекназар Абдикамалов и Азиз Муртазаев из Каракалпакстана вместе со своим партнером из Сингапура Джастином Ким выиграли грант на 3 миллиона долларов от Meta (Facebook) для реализации стартапа Ami в области психического здоровья. Об этом сообщили местные СМИ.

Основная цель проекта – сделать психиатрическую помощь более доступной. Онлайн-консультационные сессии, которые включает в себя платформа молодых людей, позволят владельцам компаний в странах Азии улучшить ментальное здоровье своих сотрудников.

Программа работает следующим образом: в процессе регистрации пользователи заполняют форму с подробным описанием того, что их больше всего беспокоит, и в зависимости от их ответов их соединяют со специалистом, который окажет необходимую психологическую поддержку.

Идея для создания подобной платформы, как утверждают стартаперы, является последствием коронавирусного кризиса. В отчёте Всемирной организации здравоохранения за март 2022 года говорится, что после пандемии уровень депрессии и тревоги во всём мире повысился на 25%.

Основатели проекта отметили, что Ami планирует расширяться по всей Азии, предлагая компаниям возможность привлекать лучших специалистов с помощью конкретной платформы для поддержки ментального здоровья.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Узбекистан и Казахстан будут взаимодействовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций
  • 10 стран, в которых побывал шейх Хамдан, от Канн до Мальдивских островов и Монголии
  • Китай окажет безвозмездную помощь на $37,5 млн социальным проектам в Узбекистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com