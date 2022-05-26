Узбекистанцы выиграли грант на $3 миллиона от Facebook для стартапа по ментальному здоровью

CentralAsia (UZ) - Бекназар Абдикамалов и Азиз Муртазаев из Каракалпакстана вместе со своим партнером из Сингапура Джастином Ким выиграли грант на 3 миллиона долларов от Meta (Facebook) для реализации стартапа Ami в области психического здоровья. Об этом сообщили местные СМИ.

Основная цель проекта – сделать психиатрическую помощь более доступной. Онлайн-консультационные сессии, которые включает в себя платформа молодых людей, позволят владельцам компаний в странах Азии улучшить ментальное здоровье своих сотрудников.

Программа работает следующим образом: в процессе регистрации пользователи заполняют форму с подробным описанием того, что их больше всего беспокоит, и в зависимости от их ответов их соединяют со специалистом, который окажет необходимую психологическую поддержку.

Идея для создания подобной платформы, как утверждают стартаперы, является последствием коронавирусного кризиса. В отчёте Всемирной организации здравоохранения за март 2022 года говорится, что после пандемии уровень депрессии и тревоги во всём мире повысился на 25%.

Основатели проекта отметили, что Ami планирует расширяться по всей Азии, предлагая компаниям возможность привлекать лучших специалистов с помощью конкретной платформы для поддержки ментального здоровья.