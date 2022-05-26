В Узбекистане почти 9 млн нуждающихся получат единовременную материальную помощь

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о выплате единовременной материальной помощи малоимущим, сообщает информационное агентство УзА.

Единовременную выплату из средств госбюджета смогут получить пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца и те, кто ухаживает за ребенком-инвалидом.

Размер пособия в Ташкенте составит 400 тыс. сумов (36 долларов), в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов (27 долларов).

Всего единовременную выплату получат 8,9 млн. узбекистанцев.

Кроме того, малообеспеченные семьи, а также каждый ребенок до 18 лет из нуждающихся семей, получающих детское пособие и внесенных в "Единый реестр социальной защиты", получат по 200 тыс. сумов.

Правительство, местные власти и банки обязаны обеспечить полную выплату пособия в течение двух недель.

Тем семьи, которые включены в "Железную тетрадь", но не имеют права на получение этого пособия, выдадут по 20 кг муки за счет средств Фонда "Доброта и поддержка".

На реализацию этого постановления из государственного бюджета выделят 2,2 трлн сумов (около 200 млн долларов), а из резервного фонда Кабинета министров – еще 43 млрд сумов (3 млн долларов).