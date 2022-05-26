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Киев заявил об отсутствии предварительных условий на переговоры с Россией
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) -  У Киева нет предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, украинской стороне «эмоционально болезненно» вести переговоры с Россией, но Киев готов «контролировать эмоции», если это приведет к миру и поможет восстановить территориальную целостность государства. «У нас нет никаких предварительных условий», — сказал Кулеба.

В то же время, отметил глава МИД, Украина не видит со стороны России стремления вести переговоры «добросовестно», а предъявление ультиматумов он назвал неприемлемым.

Москва и Киев приостановили переговоры в середине мая. Российская сторона возложила ответственность за это на Украину. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, замораживание процесса — это «инициатива Украины». Москва передала Киеву проект договора, «в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован», теперь «мяч на их стороне полностью». Россия со своей стороны не отказывается от разговора, заверил Мединский.

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