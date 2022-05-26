экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — Токаев прилетел в Кыргызстан

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе казахского главы государства.

«В международном аэропорту Бишкека «Манас-2» президента Казахстана встретили председатель Кабинета министров - руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Талибы призывают афганских телеведущих закрывать лица в прямом эфире
  • В офисе Зеленского прокомментировали слова Киссинджера отказаться от части территории Украины ради мира с Россией
  • Последний звонок в Казахстане: учебный год закончило рекордное количество школьников


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com