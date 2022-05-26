Фото — Токаев прилетел в Кыргызстан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе казахского главы государства.

«В международном аэропорту Бишкека «Манас-2» президента Казахстана встретили председатель Кабинета министров - руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

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