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Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о военной помощи

CentralAsia (KZ) -  Казахстан и Кыргызстан будут обмениваться военным имуществом. Такие условия предполагает новое соглашение между двумя странами, которое приняли сенаторы РК, сообщает Orda.kz.

«Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности в прилегающих районах Центральноазитского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных Сил Кыргызстана по отражению этих угроз и укреплению безопасности всего Центральноазиатского региона», — говорится в заключении по проекту закона.

Казахстан обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызстана.

В свою очередь, кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передаёт третьей стороне, и не использует против государств-участников СНГ.

При этом наименования и объемы военного имущества согласовываются по дипломатическим каналам уполномоченными органами Казахстана и Кыргызстана.

В начале декабря прошлого года Казахстан одобрил соглашение с Кыргызстаном об оказании ей безвозмездной военно-технической помощи - разовой передачи патронов, боеприпасов и специального оборудования.

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