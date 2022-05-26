В Монголии электронные адреса, выданные государством, введут в этом году

Б. Болор-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабмина 26 мая исполняющему обязанности министра цифрового развития и связи Л.Энх-Амгалану поручено реализовать соответствующие меры по введению в течение 2022 года государственных адресов электронной почты с дальнейшим их расширением, а министру финансов Б.Жавхлану поручено решить вопрос о необходимом финансировании.

Согласно «Обследованию использования бытовой и личной информации, связи и информационных технологий», проведенному Министерством цифрового развития и связи и Национальным статистическим управлением Монголии в 2021 году, 43,8% участников опроса обладали достаточными навыками цифровой грамотности. Кроме того, 1,4 миллиона граждан смогут использовать выданный государством адрес электронной почты в зависимости от количества пользователей системы e-Mongolia.

В ходе встречи соответствующим должностным лицам также было поручено ввести государственные адреса электронной почты и обеспечить готовность системы в целях повышения участия граждан в управлении.

«Есть успешные примеры национальной электронной почты в европейских странах. С другой стороны, люди реже используют внешние платформы и электронную почту, поэтому ожидается, что использование национальной электронной почты будет способствовать цифровой грамотности и электронное обучение», — сказала Б. Болор-Эрдэнэ, госсекретарь Министерства электронного развития и связи.

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