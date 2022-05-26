DPA: В НАТО есть неформальные договоренности по поводу Украины

CentralAsia (CA) - Между странами НАТО существуют неформальные договоренности о том, чтобы не поставлять в Украину некоторые виды вооружений. В частности, западные танки и боевые самолеты. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники.

Такие договоренности, по информации агентства, вызваны опасениями в альянсе и стремлением, чтобы риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией был сведен к минимуму.

«Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись», - сообщает DPA.

В НАТО, комментируя эту тему, заявили, что все решения о поставках в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов.

Однако, по словам дипломатов, они пока придерживались неформальных договоренностей — еще и потому, что в противном случае им пришлось бы опасаться, что они не получат полной поддержки своих партнеров по Альянсу в случае нападения России.

«По этой причине Польша, например, более двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину истребителей МиГ-29 советской разработки», - сообщает агентство.

Впрочем, как пишет DPA, анализ рисков при поставках вооружений в Украину постоянно обновляется. Соответственно, нельзя исключать, что в какой-то момент Киев получит и западные боевые танки и истребители.