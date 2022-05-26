Как встретили Токаева в Кыргызстане? Фото

CentralAsia (KZ) - На территории резиденции президента Кыргызстана «Ала-Арча» в мраморном шатре «Ақ кеме» состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба президента РК.
Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения