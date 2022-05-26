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Как встретили Токаева в Кыргызстане? Фото

CentralAsia (KZ) -  На территории резиденции президента Кыргызстана «Ала-Арча» в мраморном шатре «Ақ кеме» состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба президента РК.

Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.

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