Представители Румынского национального антикоррупционного агентства находятся с визитом в Монголии

Крин-Нику Болого

CentralAsia (MNG) - По приглашению главы Агентства по борьбе с коррупцией, Главного уполномоченного комиссара З. Дашдаваа, в Монголию с рабочим визитом прибыла делегация во главе с главой румынского Национального агентства по борьбе с коррупцией (DNA) и Генеральным прокурором Крин-Нику Бологой.

Национальный Антикоррупционный Директорат (Directia Naţională Anticorupţie (DNA) ), ранее Национальная антикоррупционная прокуратура (Parchetul Naţională Anticorupţie), является Румынским агентством поручено предотвращением, расследования и преследования коррупции о связанных преступлениях (таких , как взяточничество, взяточничество, покровительство и растрата), нанесшие материальный ущерб румынскому государству. Учреждение занимается борьбой с крупными коррупционными правонарушениями, в результате которых был нанесен ущерб на сумму более 200 000 евро или если объектом преступления является имущество или денежные суммы на сумму более 10 000 евро.

DNA была создана в 2002 году Постановлением о чрезвычайном положении № 43/2002 правительства Румынии. Первоначально учреждение называлось Национальным антикоррупционным управлением (Parchetul Național Anticorupție), а с октября 2005 года по март 2006 года называлось Национальным антикоррупционным управлением , оба действовали как автономные организации при Высшем кассационном суде и юстиции . Модель организации DNA была вдохновлена ​​аналогичными структурами в Испании, Норвегии и Бельгии. DNA возглавляют главный прокурор и два его заместителя, назначаемые министром юстиции и назначаемые президентом Румынии . Главный прокурор Управления подчиняется Генеральному прокурору Прокуратуры при Высшем кассационном суде.

Начиная с 2013 года, DNA успешно расследовала тысячи дел о коррупции по всему политическому спектру. Согласно отчету Европейского Союза, румынская DNA «установила впечатляющий послужной список с точки зрения раскрытия дел о коррупции на высоком и среднем уровне». DNA также является примером с точки зрения отчетности, которая демонстрирует высокую степень открытости и готовности к анализу. Согласно опросу INSCOP, доверие румын к DNA очень высокое (59,8%) по сравнению с другими учреждениями, такими как парламент (12,6%) или правительство (22,6%).

Глава Национального антикоррупционного управления (DNA) Крин Болога избран членом исполнительного комитета Международной ассоциации органов по борьбе с коррупцией (IAACA), объединяющей антикоррупционные органы из более чем 140 стран и регионов мира.

В качестве Главного прокурора DNA Крин Болога был избран членом Исполнительного комитета в качестве представителя одной из пяти региональных групп — Группы государств Восточной Европы.

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