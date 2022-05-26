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Наманган подарил Бишкеку полмиллиона цветов (фото)

CentralAsia (UZ) -  В рамках Международного фестиваля цветов, который прошел в Намангане, Бишкеку подарили 500 тыс. цветов, сообщают в столичной мэрии.

По их данным, подарок был сделан в рамках визита мэра Бишкека Эмильбека Абдыкадырова.

«Цветы посадят 100 озеленителей, которые также прибудут в столицу Кыргызстана»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита между городом Бишкек и городом Наманган подписано соглашение о сотрудничестве в сфере благоустройства и озеленения.

В рамках документа стороны будут всемерно способствовать взаимному обмену делегациями городов и деловых, содействовать регулярному обмену информацией и опытом в области благоустройства и озеленения.

Фестиваль цветов проходит в Намангане с 1961 года. В этом году взору гостей предстали более 60 тыс. видов цветов. Всего же в рамках подготовки к фестивалю высадили 16 млн цветов 300 видов.

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