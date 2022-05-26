Наманган подарил Бишкеку полмиллиона цветов (фото)

- Узбекистан, общество
- 12:01, 26 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В рамках Международного фестиваля цветов, который прошел в Намангане, Бишкеку подарили 500 тыс. цветов, сообщают в столичной мэрии.
По их данным, подарок был сделан в рамках визита мэра Бишкека Эмильбека Абдыкадырова.
«Цветы посадят 100 озеленителей, которые также прибудут в столицу Кыргызстана»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита между городом Бишкек и городом Наманган подписано соглашение о сотрудничестве в сфере благоустройства и озеленения.
В рамках документа стороны будут всемерно способствовать взаимному обмену делегациями городов и деловых, содействовать регулярному обмену информацией и опытом в области благоустройства и озеленения.
Фестиваль цветов проходит в Намангане с 1961 года. В этом году взору гостей предстали более 60 тыс. видов цветов. Всего же в рамках подготовки к фестивалю высадили 16 млн цветов 300 видов.