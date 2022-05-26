В Узбекистане за сутки выявлены 11 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:12, 26 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - На 26 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 975. В течение прошедших суток зафиксированы 11 (накануне – 19) новых случаев, сообщает Минздрав.
Заболевшие зарегистрированы в столице (9) и Ташкентской области (2).
За день выздоровели 15 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 195).
На лечении находятся 143 больных COVID-19.
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