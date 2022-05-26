Глава ДНР заявил, что военные вошли в Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области

Денис Пушилин

CentralAsia (CA) - Армия признанной РФ Донецкой народной республики (ДНР) уже вошла в Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области Украины, заявил в интервью «РИА Новости» глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область. Здесь важно осознавать, что это не освобождение Харькова как такового, что для нас тоже немаловажным является — это возможность защитить республики в полном объеме», - сказал глава ДНР.

Пушилин также призвал ускорить развитие «спецоперации» на севере ДНР, поскольку украинские войска перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки.

«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас — в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением», - сказал Пушилин.

«Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», - пояснил он.

Пушилин отметил, что «противник» при наличии возможности взорвать любые узлы водообеспечения воспользуется этим. Он сказал, что военнослужащим ДНР нужно время, чтобы восстановить водообеспечение в срок до холодного времени года. В противном случае ситуация «может разворачиваться крайне сложно — с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями»,— дополнил он.