Журналисты из Франции встретились с афганским политиком Ахмадом Масудом в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Журналисты французского ресурса ARTE взяли интервью у Ахмада Масуда — лидера Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана, который находится в Таджикистане и ведет вооруженную борьбу с радикальным движением «Талибан».

Как уточняется, Масуд не афиширует точное место своего проживания — для обеспечения собственной безопасности.

Кроме того, французские журналисты взяли интервью у одного из функционеров ФНС, который проживает в Душанбе.

С августа прошлого года, когда талибы захватили власть в Кабуле, фронт, возглавляемый Масудом, ведет вооруженную борьбу против радикалов. Первоначально основным оплотом сил сопротивления была провинция Панджшер, где проживают преимущественно таджики. В настоящее время ФНС ведет партизанские боевые действия в ряде провинций на севере Афганистана.

Таджикистан — единственный из соседей — Афганистана отказывается налаживать диалог с правительством талибов. Власти страны публично поддерживают Фронт национального сопротивления Афганистана.

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